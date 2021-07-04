شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب، فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين.

الدفاع: محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي.

الوسط: محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى.

والهجوم: داودا، لويس إدوارد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويبدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

محمد بسام في حراسة المرمي وإسلام جمال وعلي الفيل وعمرو السيسي ومصطفي جمال وأحمد علاء وحسن مجدي وأحمد سمير ومهند لاشين وعمرو جمال وناصر منسي.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد سطوحي وعلي الزاهدي وامد زولا وعمرو مرعي ومصطفي محمود ومحمد حسن وفرانك ستيفن وابراهيم كونيه ومحمد شحاته.