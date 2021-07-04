تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدورى إلى 3 أغسطس المقبل

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، يخضع محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى على هامش التدريب الجماعى للفريق الذى سيقام مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحديد موقفه.

ومن المنتظر يخضع اللاعب لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة والذى سيقرر بناءً عليه موقف اللاعب من العودة للمباريات.