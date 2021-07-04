شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مران اليوم بعد تأجيل مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، بحضور الجهاز المعاون، وتحدث المدير الفنى عن تأجيل لقاء غزل المحلة فى الدوري، وطالب اللاعبين بعدم التفكير فى أى شيء سوى الفوز فى المباريات المتبقية للفريق فى مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفنى بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها فى تدريب اليوم، ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى والتى تم تأجيلها مؤخرا.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

كما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة بدنية للاعبين فى بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال، وخاض اللاعبون تدريبات الجرى الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

من ناحية أخرى، الجهاز الفنى للزمالك كان استقر على إقامة معسكر إعداد مغلق فى الإسكندرية عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة 10 أيام، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يعقد باتريس كارتيرون جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعى الذى سيقام مساء اليوم الأحد، لرسم خطة المرحلة المقبلة وكيف سيتم استغلال تلك الفترة فى منح اللاعبين راحة سلبية وأيضًا خوض معسكر إعداد يساهم فى تطوير مستوى اللاعبين قبل عودة استئناف مسابقات الدورى.