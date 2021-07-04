شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الأوكرانية أنهيلينا كالينينا في نهائي بطولة فرنسا للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف بطلة مصر فى التنس والملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية"، الأوكرانية أنهيلينا كالينينا المصنفة 125 عالمياً، اليوم الاثنين، فى المباراة النهائية لبطولة فرنسا الدولية للتنس، وذلك فى إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجحت ميار شريف فى هزيمة الإسـبـانـيـة كـريـسـتـيـنـا بـوسـكـا 2-0 (6-3 ، 6-4) والـتـأهـل الـى نـهـائـي بـطـولـة فرنسا الدولية لـلـتـنـس، وفي الدور ربع النهائي فازت علي الـروسـيـة أوكـسـانـا سـيـلـيـخـمـيـتـيـڤـا 2-0 (6-3 ، 6-3).

جدير بالذكر أن ميار شريف في مشوار صناعة التاريخ، وفي سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ التنس المصري، تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.