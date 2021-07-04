شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عبد الحميد محرم صاحب أول هدف فى مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت أول مباراة قمة بين الأهلى والزمالك فى يوم 9 فبراير عام 1917 على ملعب الزمالك، وكانت بإدرة لإظهار قوة الأندية المصرية أمام فرق الحلفاء العسكرية التى أسستها بريطانيا فى مصر.

وقبل النادى الأهلى التعاون مع نادى المختلط (الزمالك حاليا)، والذى كان تحت سيطرة الأجانب وقتها، من خلال إقامة مباراة على أرض كل فريق تنافس فيها قطبا الكرة المصرية لأول مرة.

وفاز الأهلى 1-0 بهدف سجله عبد الحميد محرم ليخلد اسمه فى تاريخ سجلات الكرة المصرية كأول هداف للقمة، وأقيمت مباراة عودة فى مارس وفاز الزمالك بنفس النتيجة.

كان تأسيس النادى الأهلى مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس "نادى طلبة المدارس العليا" آنذاك، وهو نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطانى، حتى اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى بك فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر، على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل.