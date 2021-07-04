شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وسموحة × 10 أرقام قبل مواجهة الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على سموحة باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ آخر مباراة لعبها الأهلى فى الدوري كانت أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2 فيما خسر سموحة من الإسماعيلي بثلاثية دون رد فى نفس الجولة.

2_يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثالث برصيد 42 نقطة (جمعها من 20 مباراة، حيث فاز 12 وتعادل 6 وخسر مرتين) فى جدول ترتيب الدوري، فيما يحتل سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

3_محمد شريف هو هداف الاهلى فى بطولة الدوري برصيد 9 أهداف بينما مصطفى فتحى هو هداف سموحة برصيد 10 أهداف.

4_محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى هو أكثر من صنع أهدافاً للمارد الأحمر هذا الموسم برصيد 6 تمريرات سحرية، فيما يعد مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة هو أكثر من صنع أهدافاً للفريق السكندرى هذا الموسم برصيد 7 تمريرات سحرية.

5_حصل الأهلى على أربع ركلات جزاء فقط فى 20 مباراة خاضها بالدوري، وحصل سموحة على 8 ركلات جزاء فى 27 مباراة.

6_حصل لاعبو الأهلى على 27 كارتا أصفر فى 20 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، بينما حصل لاعبو سموحة على 54 كارت أصفر فى 27 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين من الفريق السكندرى للطرد.

7_انتهت آخر مباراة جمعت الاهلى وسموحة بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم .

8_إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى وسموحة الليلة أدار30 مباراة سابقة للأهلي في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر من الفوز في 23 منها أخرها على حساب الاسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري هذا الموسم، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 48 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 10 ضربات جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.