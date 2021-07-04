عمرو جمال يقود هجوم الطلائع أمام المقاولون العرب فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، بعد قليل، ضمن لقاءات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويبدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

محمد بسام في حراسة المرمي وإسلام جمال وعلي الفيل وعمرو السيسي ومصطفي جمال وأحمد علاء وحسن مجدي وأحمد سمير ومهند لاشين وعمرو جمال وناصر منسي.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد سطوحي وعلي الزاهدي وامد زولا وعمرو مرعي ومصطفي محمود ومحمد حسن وفرانك ستيفن وابراهيم كونيه ومحمد شحاته.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدف.

ورفض عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش فكرة التفريط فى نقاط مجدداً ببطولة الدوري مشدداً على ضرورة حصد نقاط المقاولون العرب بغية استعادة الانتصارات ومواصلة حصد النقاط للحصول على تأشيرة اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الدورى، ويرغب بسيونى فى وضع الطلائع فى إحداث نقلة كبرى للفريق بعدما كانت نتائجه متراجعة فى الدور الأول قبل أن تحدث الانتفاضة فى الأسابيع الأخيرة، ويستعيد الطلائع جهود عمرو السيسى وناصر منسى في لقاء المقاولون بعد انتهاء الإيقاف.