شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعيد ترتيب أوراق "الإجازة والمعسكر" بعد تأجيل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعيد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، ترتيب أوراقه من حيث مدة الإجازة التى كان من المفترض منحها للاعبين لمدة 10 أيام عقب مواجهة غزل المحلة، التى كان من المقرر إقامتها غدًا الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة التي كان مقررا اقامتها غدًا، الاثنين لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة، الأمر الذى أدى لإرباك حسابات الجهاز الفنى للزمالك.

الجهاز الفنى للزمالك كان استقر على إقامة معسكر إعداد مغلق فى الإسكندرية عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة 10 أيام، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يعقد باتريس كارتيرون جلسة مع معاونيه على هامش المران الجماعى الذى سيقام مساء اليوم الأحد، لرسم خطة المرحلة المقبلة وكيف سيتم استغلال تلك الفترة فى منح اللاعبين راحة سلبية وأيضًا خوض معسكر إعداد يساهم فى تطوير مستوى اللاعبين قبل عودة استئناف مسابقات الدورى.