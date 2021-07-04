شكرا لقرائتكم خبر عن المغالاة المالية وراء فشل صفقة انضمام على زين للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت المغالاة المالية التى طلبها على زين، نجم منتخب كرة اليد المنضم حديثا إلى برشلونة الإسبانى قادما من الشارقة الإماراتى، فى فشل صفقة عودة اللاعب لصفوف الأهلى.

وبالرغم من موافقة على زين على كافة شروط العودة للأهلى قبل جدية مفاوضات برشلونة إلا أن الاختلاف على القيمة المالية وفشل تقريب وجهات النظر المالية تسبب فى عدم إنهاء الصفقة، فضلا عن أن طموح اللاعب فى اللعب لأقوى فريق أوروبى مثل برشلونة قضى بكل قوة على آمال الأهلاوية فى استعادة اللاعب، خاصة أن عودته كانت مطلبا جماهيريا داخل القلعة الحمراء.

على زين أول لاعب مصرى فى التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا وثالث لاعب عربي يمثل الفريق الكتالونى فى كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.

عبر على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة الإسبانى قادما من الشارقة الإماراتى، على سعادته بهذه الخطوة فى مشواره بكرة اليد. وكتب على زين عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، "الحمد لله.. سعيد بانضمامى لأفضل نادٍ فى العالم.. حلم جديد وتحدى جديد".