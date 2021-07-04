شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يتغنى بإمكانيات محمد شريف: أداء رائع قاد الأهلى لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على الإشادة بإمكانيات محمد شريف نجم الأهلى والذى قاد فريقه لنهائى دوري أبطال أفريقيا ليضرب موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى المباراة المحدد لها 17 يوليو الجارى فى ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فيديو لأهداف محمد شريف مهاجم الأهلى بعد تصدره قائمة هدافى البطولة الأفريقية هذا الموسم، وصحبتها بتعليق، "محمد شريف هو هداف دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم برصيد 5 أهداف، أداء رائع يقدمه مهاجم الأهلي نجح به فى قيادة فريقه للنهائي".

ويلتقى النادى الأهلى مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل، فى مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوى المغربى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبى فى مباراة الإياب.