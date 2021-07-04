شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سموحة.. كشف حساب أحمد سامى أمام المارد الأحمر قبل المواجهة الـ5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق سموحة، بقيادة مدربه أحمد سامى، مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، لتكرار الفوز على الأهلى بعد لدغة الدور الأول للعودة للانتصارات بعد الخسارة أمام الإسماعيلى التى تسببت فى قرار فرج عامر رئيس النادى بتجميد المستحقات وتغريم اللاعبين 50 ألف جنيه، لاسيما أن الفريق السكندرى يقدم موسماً متميزاً وحقق نتائج رائعة، أبرزها بجانب الفوز على الأهلى التفوق على بيراميدز بثلاثية.

ويعول أحمد سامى على نجومه المتألقين لتحقيق الفوز على الأهلى فى ملعبه، وأبرزهم أحمد عبد القادر المعار من المارد الأحمر ومصطفى فتحى المعار من الزمالك وعبد الكبير الوادى والحارس الهانى سليمان.

ويأمل أحمد سامى فى تحقيق الفوز الثانى له على النادى الأهلى خلال مسيرته التدريبية، حيث واجه الأحمر فى 4 مباريات قبل مواجهة الليلة، حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مرتين.

وأول هزيمة لأحمد سامى كانت مع إبان قيادته الفنية للنجوم ضد الأهلى بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى موسم 2018-2019، ثم تعادل مع طلائع الجيش ضد الأهلى بهدف لمثله فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى موسم 2017-2018.

وتعرض أحمد سامى لخسارة كبيرة أمام الأهلى مع طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة العاشرة من بطولة الدورى موسم 2016-2017 قبل أن يعود ويحقق أول انتصار له على المارد الاحمر فى الدور الاول لدورى هذا الموسم بهدفين مقابل هدف فى 21 أبريل 2021.

ومن المتوقع أن يبدأ أحمد سامى المدير الفنى لسموحة مواجهة الليلة بالتشكيل التالى:

الهانى سليمان فى حراسة المرمى .

خط الظهر: أطهر الطاهر ومحمود البدرى ورجب نبيل وشريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو وأمامهما مصطفى فتحى .

وفى الهجوم: عبد الكبير الوادى وأحمد عبد القادر وأمامهما ديريك نسينامبى.

وأعطى أحمد سامى بعد التكليفات للاعبين بتضيق المساحات على لاعبى الأهلى فى منطقه الوسط ومراقبة قفشة، بالإضافه إلى الضغط على محمد الشريف بصفة مستمرة، وكذلك اللعب على المرتدة السريعة ومحاولة خطف هدف مبكر يضعف من معنويات لاعبى الأهلى .