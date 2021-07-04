شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهاجم الطلائع بـ"داودا ولويس إدوارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش فى منافسات الجولة الـ 28 لمسابقة لمسابقة الدوري، التى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين.

الدفاع: محمد رزق، فاروقا، محمد سمير، حسن الشامي.

الوسط: محمد مجلي، عمر سافيولا، كريم مصطفى، أحمد الشيمى.

والهجوم: داودا، لويس إدوارد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بحصد النقاط الثلاث اليوم للهروب من شبح الهبوط وتدشين مركز جديد للفريق بعيداً عن صراع القاع لاسيما في الأمتار الأخيرة للمسابقة.