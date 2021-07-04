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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عبد الله عبد السلام نجم الطائرة: رونالدو نجمى المفضل وبعمل مكرونة ومحشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة بالنادى الأهلى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر مع العائلة ولعب البلاى ستيشن.
بتدخل المطبخ؟
آه بحب أدخل المطبخ جدا وأجرب مطاعم مختلفة.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
المكرونة والمحشى.
من نجمك المفضل؟
عبد الله عبد السلام
من مطربك المفضل؟
محمد منير وعمرو دياب.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
نجم كرة قدم أو قبطان بحرى.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
عادل إمام
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال بحكم اللعب.