شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عبد الله عبد السلام نجم الطائرة: رونالدو نجمى المفضل وبعمل مكرونة ومحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة بالنادى الأهلى.

السفر مع العائلة ولعب البلاى ستيشن.

آه بحب أدخل المطبخ جدا وأجرب مطاعم مختلفة.

المكرونة والمحشى.

كريستيانو رونالدو.



عبد الله عبد السلام

محمد منير وعمرو دياب.

نجم كرة قدم أو قبطان بحرى.

عادل إمام

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال بحكم اللعب.