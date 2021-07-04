شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: إخطارنا بتأجيل مباراة الزمالك قبل السفر إلى القاهرة بدقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، أن مسئولي اتحاد الكرة أخطروهم بتأجيل مواجهة الزمالك قبل السفر إلى القاهرة بدقائق.

وقال على العباسى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيجتمع بالجهاز الفنى بقيادة خالد عيد اليوم لتحديد موقف الفريق من التأجيل ومعرفة الخطة التى سيضعها المدير الفني للاعبين خلال الأيام المقبلة ومنحهم راحة سلبية.

وشدد العباسى على ضرورة وضع جدول منتظم من قبل لجنة المسابقات لمعرفة مواعيد المباريات بشكل منتظم.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.