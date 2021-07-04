شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمحمود علاء لتحديد موقفه من مواجهة المحلة بعد إصابة مفصل الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى على هامش التدريب الجماعى للفريق الذى سيقام مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، لتحديد موقفه من مواجهة غزل المحلة المقرر لها غدًا، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويعانى محمود علاء من إصابة فى مفصل الركبة من الخلف، الأمر الذى يجعل الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركته فى مباراة غزل المحلة، فى حال عدم شفائه من تلك الإصابة بشكل تام حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المنتظر يخضع اللاعب لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة والذى سيقرر بناءً عليه موقف اللاعب من المباراة، وهل سيتواجد أو سيتم استبعاده مع خضوعه لبرنامج تأهيل خاص.

فى سياق متصل، ارتفعت أسهم محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمجاورة طارق حامد خلال مواجهة غزل المحلة.

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الاعتماد على محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك أمام غزل المحلة، لتعويض غياب إمام عاشور الذى تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث المدير الفنى مع معاونيه حول مميزات محمود عبد العزيز، خاصة وإن اللاعب يُجيد الدفاع والهجوم وهو الأمر الذى يحتاجه المدرب فى تلك المباراة للسيطرة على معركة وسط الملعب.