7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 4 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يوافق على رحيل والتر بواليا للكويت.. والسعودية البديل، كيف يفكر تاكيس جونياس لتعويض رمضان صبحى ودونجا أمام إنبى .

الأهلي يوافق على رحيل والتر بواليا للكويت.. والسعودية البديل

كشفت مصادر لليوم السابع أن الزامبى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، تلقى عرضاً جاداً من أحد الأندية الكويتية، وهو العرض الذى لقى قبولاً داخل القلعة الحمراء، ليصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الشتوى.

قال صلاح ريكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إنه سيغيب عن مواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. كيف يفكر تاكيس جونياس لتعويض رمضان صبحى ودونجا أمام إنبى يعقد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جلسة فنية مع لاعبى فريقه عقب تناول وجبة الغداء، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبى مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نجح مسئولو النادى الأهلى فى إعارة السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق لنادى أميان الفرنسى لمدة موسم مقابل 450 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادى الفرنسى بالحصول على خدماته نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة مقابل مليون و800 ألف دولار.

يخضع أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى، لبرنامج تدريبى طوال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى خاصة أن اللاعب يتواجد فى مصر منذ فترة بعد انتهاء المسابقات فى السعودية.

الأهلي يحدد 13 يوليو موعدا للسفر للمغرب بطائرة خاصة لخوض نهائي أفريقيا

استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر يوم 13 يوليو الجاري إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.