شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة بيراميدز وإنبى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج بيراميدز نظيره إنبى في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية.

1_يحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.

2_يحتل إنبى المركز السادس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

3_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة بيراميدز وانبي مكون من:"محمد معروف ويعاونه عمر فتحي واسامة السيظ ومعهم محمد حسن حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمرو رمضان مساعد حكم فيديو".

4_التقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 9 مواجهات، فاز إنبى ثلاثة لقاءات وفاز بيراميدز ثلاث مرات وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

5_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز انبى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل ثلاثية الفريق البترولى رامى صبرى وايبوكا وجودى وسجل ثنائية بيراميدز محمود وادى ودييجو رولان فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2021 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

6_يدخلها بيراميدز مباراة الليلة منتشياً بعدما حصد نقطة التعادل مع الأهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الفريق البترولى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.