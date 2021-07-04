شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يبحث عن مصالحة جماهير الأهلي أمام سموحة فى المباراة رقم 162 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره سموحة في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى استعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي يسعى لقيادة فريقه لتحقيق الثلاث نقاط من أنياب سموحة والخروج بشباك نظيفة لمصالحة الجماهير الغاضبة من التعادل مع بيراميدز بعد الخطأ الذى ارتكبه فى الدقائق القاتلة من عمر المباراة وتسبب فى التعادل.

جميع لاعبو الأهلى أعلنوا دعمهم الواضح لزميلهم بالفريق محمد الشناوي وأكدوا أن ما حدث فى مباراة بيراميدزوارد وقد يحدث من أى حارس مرمى فى العالم، كما أن الشناوى ساهم فى تتويج الأهلى بالكثير من البطولات المحلية والقارية.

ورغم أن هذه الأخطاء قد لا تقبل من حارس مرمى فى ظروف أخرى، إلا أن محمد الشناوى يحظى برصيد كبير من الإنجازات لدى جماهير القلعة الحمراء وإدارة النادى بشكل خاص، ونجوم الكرة بمختلف الفرق المصرية بشكل عام، بما أتاح له حملة دعم كبرى بعد خطأه فى مباراة بيراميدز، ليدعموه ويشجعونه على الاستمرار فى تقديم أفضل ما لديه.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

لعب الشناوى مع الأهلى 161 مباراة بواقع 14347 دقيقة لعب، تلقت شباكه 92 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 94 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة القاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقب لدوري الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية