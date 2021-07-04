الامارات | رسمياً.. ليفربول يبيع حارس مرماه

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ليفربول يبيع حارس مرماه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن بيع حارس المرمى البولندي كاميل جرابارا إلى نادي كوبنهاغن الدنماركي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ليفربول في بيان صحافي: "لقد أكمل حارس المرمى البولندي كاميل جرابارا إجراءات بيعه إلى نادي كوبنهاغن".

وكان جرابارا (22 عاما) قد انضم إلى ليفربول في 2016، قادما من روش شورزو البولندي، ولعب مع الفريق الثاني، كما كان يتم الاستعانة به على مقاعد بدلاء الفريق الأول في حالات الطوارئ.

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