الامارات | بالفيديو: حركة بروسلي متهورة توقف قلوب البرازيليين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حركة بروسلي متهورة توقف قلوب البرازيليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طار نجم مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي غابريال جيسوس عالياً في الهواء وانقض على لاعب تشيلي أوخينيو مينا بحركة كاراتيه مستوحاة من أفلام بروسلي، موجهاً له ضربة قوية في الصدر، لم يتوان معها الحكم عن إشهار البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 48 أي بعد دقيقتين فقط من التقدم بهدف الفوز اليتيم الذي أحرزه لوكاس باكيتا.

وبلغت البرازيل "حاملة اللقب" الدور نصف الهائي لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم برغم نقصها العددي لنحو شوط، في ريو دي جانيرو، لتضرب موعدا مع البيرو التي تخطت الباراغواي بركلات الترجيح.

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