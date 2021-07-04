صحيفة إسبانية: ريال مدريد استقر على بديليّ راموس وفاران

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي ريال مدريد الإسباني استقر على خليفة مدافعيه سيرجيو راموس ورافاييل فاران، ولا ينوي عقد صفقات جديدة في الخط الخلفي للفريق.

وأفادت صحيفة "ABC" الإسبانية بأن النادي الملكي لايرغب بضم صفقات جديدة، في ظل وجود ناتشو فرنانديز، وإيدر ميليتاو، إضافة إلى الوافد الجديد ديفيد ألابا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله إن النادي يرغب بالاعتماد على مدافعين من شباب النادي، مثل جيسوس فاليخو، وماريو جيلا، أو فيكتور تشوست.

يشار إلى أن راموس قائد ريال مدريد السابق، أنهى مشواره برفقة النادي بعد 16 موسماً قضاها في العاصمة الإسبانية.

وارتبط اسم فاران صاحب الـ28 عاما بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لخمسة مواسم.

ووفقاً لتقارير صحفية، فسيحصل فاران على راتب يبلغ 12 مليون يورو سنويا، بعد أن رفض ريال مدريد مساواته بالنمساوي دافيد ألابا الذي سيتقاضى 12 مليون يورو سنويا.