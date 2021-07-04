فينجادا يشرح خطته داخل اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالعمل في مصر داخل منظومة اتحاد كرة القدم برئاسة أحمد مجاهد.

وعقد فينجادا مؤتمرا صحفيا في مقر اتحاد الكرة اليوم الأحد لشرح خطة عمله للفترة المقبلة بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد وكارفيالي ومحمد وهبة مساعدي المدير الفني.

وقال فينجادا، في المؤتمر الصحفي، إن خطة عمله تستهدف تطوير العمل على مستوى المنتخبات الوطنية لجميع المراحل السنية التي تستهدف البطولات الرسمية خلال السنوات المقبلة ولكل فئات اللعبة.

وأضاف أنه ليس غريبا عن الكرة المصرية من خلال عمله بها بداية من عام 2003، مما جعله مرتبطًا بمصر التي يعتبرها وطنه الثاني رغم عمله في 11 دولة مختلفة.

وأشار فينجادا إلى أنه بدأ عمله بالاجتماع مع أحمد مجاهد الذي وضع أمامه أهداف الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه تجنب الأحاديث الإعلامية حتى استكمل فريق العمل والخطة التي سيسير على تنفيذها.

ولفت إلى أن سياسته تعتمد على إنشاء شبكة علاقات بينه وبين جميع المدربين في اتحاد الكرة، مؤكدا أنه يعتبر نفسه مساعدًا لكل المديرين الفنيين، سواء في الاتحاد أو في الأندية من أجل نجاح عملهم.

وأتم فينجادا قائلا أن خطته تستهدف وجود أعضاء فنيين في 27 محافظة بمصر للبحث عن المواهب واستقطاب أكبر مجموعة مميزة من اللاعبين لتدعيم المنتخبات الوطنية في كل أفرع اللعبة ومراحلها السنية.