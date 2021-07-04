بايرن ميونخ يفقد هيرنانديز لعدة أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه سيفتقد لجهود الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعب الفريق، لعدة أسابيع حيث يتعافى من عملة جراحية خضع لها خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ :" نتمنى للوكاس ان يتعافى بشكل جيد وسريع، الطاقم الطبي سعيد بمسار العملية".

وقال حميديتش أن لوكاس سيكون جاهزا بعد بضعة أسابيع.

وذكر بايرن أن هيرنانديز خضع لجراحة في ركبته اليسرى وبدأ بالفعل مرحلة إعادة التأهيل.

ولعب هيرنانديز /25 عاما/ أمام المنتخبين الألماني والبرتغالي في بطولة أمم أوروبا ولكنه غاب عن المباراة التي ودع فيها المنتخب الفرنسي منافسات البطولة من دور الستة عشر أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

وتعرض أيضا زملائه بالفريق الدوليين كينجسلي كومان وبنيامين بافارد وكورنتين توليسو لكدمات خلال مجريات البطولة.

ويبدأ بايرن ميونخ تدريبات ما قبل الموسم يوم الأربعاء المقبل لهؤلاء اللذين لم يشاركوا في البطولة القارية قبل بداية الموسم مطلع آب/أغسطس المقبل وقبل مباراتهم الافتتاحية في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 13 أغسطس.