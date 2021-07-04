اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام التاسعة مساء غد الاثنين على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وأوضحت إدارة المسابقات أن المباراة ستقام في الثالث من شهر أغسطس المقبل في استاد القاهرة.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة من 27 جولة، بينما يتواجد غزل المحلة في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 32 نقطة من 27 جولة.