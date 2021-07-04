باتريك فييرا مديرا فنيا لكريستال بالاس لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، تعيين باتريك فييرا مديرا فنيا للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة خلفا لروي هودسون.

ونشر النادي الإنجليزي، بيانا رسميا، اليوم الأحد، عبر موقعه الالكتروني، قال فيه: "يسر نادي كريستال بالاس لكرة القدم إعلان تعيين باتريك فييرا مدربًا جديدًا للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة".

وعلق فييرا قائلا: "أنا متحمس بعد الحصول على هذه الفرصة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.. سعيد بالعمل مع إدارة هذا النادي الرائع، حيث سنبدأ فصلًا جديدًا معًا".

وأضاف: "يتمتع النادي بأسس رائعة بعد قضاء سنوات عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآمل أن نتمكن من مواصلة دفع النادي إلى الأمام".

واتم: "أنا أيضًا متحمس جدًا لعيش الأجواء التي يصنعها مشجعو النادي في سيلهورست بارك.. أعلم مدى أهمية ذلك بالنسبة للفريق".

جدير بالذكر أن كريستال بالاس كان قد أعلن في مايو الماضي رحيل هودسون بنهاية موسم 2020/2021.