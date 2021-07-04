سانشو يتجنب الحديث عن مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تجنَّب جادون سانشو، نجم المنتخب الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، الحديث عن صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي للتركيز أكثر مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وأعلن يونايتد توصله لاتفاق مع دورتموند للتعاقد مع سانشو هذا الصيف مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

وقال سانشو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لكي نكون منصفين، لا أريد التحدث عن مانشستر يونايتد، الآن أريد فقط التركيز مع منتخب إنجلترا".

وأضاف: "أشعر أنني فوق القمر، كان اليوم أمرًا لا بد منه وأنا سعيد لأنني أتيحت لي فرصة اللعب، هذه لحظة خاصة بالنسبة لي".

وتابع: "في كل مرة لم ألعب فيها كنت أعود إلى التدريبات وأقدم كل ما بوسعي، لقد كنت أركز على نفسي فقط عندما كنت في إنجلترا، لطالما كنت مستعدًا إذا كنت بحاجة للحضور.

وعن الفوز على أوكرانيا في ربع النهائي، أتم سانشو تصريحاته قائلا: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة كبيرة، أوكرانيا فريق جيد للغاية، أنا مسرور".

ومن المقرر أن يكمل سانشو انتقاله إلى أولد ترافورد ويوقع عقدًا مدته خمس سنوات مع مانشستر يونايتد حتى عام 2026 بعد الخضوع للكشف الطبي عقب مشاركة إنجلترا في بطولة اليورو.