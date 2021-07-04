اويارزابال: علينا أن نثق بأنفسنا أمام إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

دعا ميكيل اويارزابال مهاجم المنتخب الإسباني زملائه للثقة بأنفسهم خلال المواجهة الصعبة أمام إيطاليا في المربع الذهبي ليورو 2020 بعد غد الثلاثاء.

وتتسم المواجهة بالصعوبة خاصة وأن المنتخب الإيطالي لم يتلق أي خسارة في أخر 32 مباراة.

وقال اويارزابال مهاجم ريال سوسيداد في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "بصرف النظر عن المنافس علينا أن نثق في مشروع كرة القدم الخاص بنا".

وأضاف "المنتخب الإيطالي لديه لاعبين رائعين ولكن كذلك المنتخب الإسباني".

ويلتقي الفريقان على استاد ويمبلي ويتقابل الفائز منهما في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين إنجلترا والدنمارك.

وسجل اويارزابال ركلة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 /1.

وقد يفتقد المنتخب الإسباني لجهود بابلو سارابيا لاعب باريس سان جيرمان والذي بحسب صحيفة "آس" جرى استبعاده من تشكيلة الماتادور بسبب الإصابة في الفخذ.

وجرى استبدال سارابيا بين شوطي المباراة أمام سويسرا بزميله داني اولمو مهاجم لايبزج الألماني والذي قد يشارك مجددا أمام إيطاليا.