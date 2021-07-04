الخليج 365 يكشف.. عروض لبواليا.. ومقابل إعارة بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن هناك بعض العروض من شركات لتسويق اللاعبين من أجل إعارة أو بيع الكونغولي والتر بواليا في الدوريات العربية.

وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا قادماً من الجونة يناير الماضي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "بواليا بالفعل يمتلك عروضاً من بعض الدوريات بينها السعودية والكويت والإمارات".

وأضاف "بعد مواجهة كايزر تشيفز سوف يتم حسم تلك الأمور، حالياً نريد التركيز في مباريات الدوري ونهائي أفريقيا".

واستمر "النادي سوف يحصل على 400 ألف دولار نظير إعارة أليو بادجي للفريق إميان الفرنسي".

واختتم "الصفقة تمت، اللاعب سوف يلعب للفريق الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع".