سر تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري

تقرر تأجيل مبارة فريق الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، والتي كان مقرر لها مساء الغد الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب اعتذار ستاد القاهرة، عن استضافة المباراة بسبب انشغاله بإصلاحات حالية في الملعب، خاصة وأنه قد تم نقل مباراة نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب بين السعودية والجزائر، الثلاثاء المقبل، إلى ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بسبب انشغال الملعب أيضًا.

وحاول مسئولو نادي الزمالك نقل مباراة غزل المحلة، إلى ملعب أخر خاصة وأن الفارس الأبيض هو المضيف، وكان هناك مفاضالة لأحد ملاعب القاهرة بين ملعبي الدفاع الجوي وبتروسبورت.

من جهته قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تأحيل المباراة إلى موعد أخر تم تحديده يوم الثالث من أغسطس، ولم يتم تحديد الملعب حتى الآن.