موعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الاهلي وسموحة مع القنوات الناقلة والمعلق في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ28، المقدمة من يوم 6-7-2021.

تُقام مباراة الاهلي وسموحة على استاد الاسكندرية، بدون حضور الجماهير، في أول مباراة للمارد الأحمر خارج ملعبه في الدوري المصري منذ مواجهة الزمالك على ملعب القاهرة الدولي يوم 10-5-2021.

وظل النادي الاهلي دون أي مباراة في أي مسابقة محلية لأكثر من 50 يومًا، بسبب إنشغاله في منافسات دوري أبطال أفريقيا وخوضه مباراة كأس السوبر الأفريقي الذي توج به على حساب نهضة بركان المغربي.

وواجه الاهلي فريق بيراميدز يوم الخميس الماضي في الجولة الـ27 بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وفقد نقطتين بعدما فرض عليه أبناء المدرب الجديد تاكيس جونياس التعادل بنتيجة (2-2).

ويتواجد المارد الاحمر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 19 نقطة عن المتصدر “الزمالك”، ونقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “المصري البورسعيدي”، مع إمتلاك الاهلي 7 مباريات مؤجلة.

أما فريق سموحة، فقد انتهت سلسلة النتائج الإيجابية القصيرة المكونة من 6 مباريات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الاسماعيلي، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويحين موعد مباراة الاهلي وسموحة، يوم الاحد 4 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

حكم مباراة الاهلي وسموحة

يُدير مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”، الذي حصل على الشارة الدولية في عام 2014.

ويساعد ابراهيم نور الدين، كل من، شريف عبد الله، محمد محمود لطفي، بالإضافة إلى الحكم الرابع حسين الكريمي، بينما يتولى مهمة حكم الفيديو -الفار-، الثنائي وائل فرحان ومحمود أبو الرجال.

وتعد مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري، هي الـ16 للحكم البالغ من العمر 42 عامًا في المسابقة المحلية هذا الموسم حتى الآن.

تاريخ مواجهات الاهلي وسموحة

تواجه الاهلي وسموحة في 24 مباراة، (21) في الدوري المصري، (3) في كأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز 14 مرة، مقابل 4 للموج الأزرق، بينما سيطر التعادل على 6 مواجهات.

وسجل النادي الاهلي 40 هدفًا في شباك النادي السكندري، في المقابل أحرز سموحة 20 هدفًا في شباك القلعة الحمراء.

ويعود أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين للنادي الاهلي بنتيجة (4-0) في نصف نهائي كأس مصر 2017، وسبق للمارد الأحمر الفوز بنتيجة (4-2) ايضًا في موسم 2017، كما فاز سموحة بنتيجة (3-0) في موسم 2015.

وحقق سموحة الفوز على النادي الاهلي في آخر مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الـ 11 بالدوري المصري، بفضل هدف المهاجم الذي انتقل إلى أهلي طرابلس الليبي “حسام حسن” في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، بعدما ظل التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مسيطرًا على المباراة في وقتها الأصلي.

ويعد لاعب الاهلي السابق وبيراميدز الحالى عبدالله السعيد هو الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات المارد الأحمر وسموحة بـ11 مباراة، وايضًا هو الهداف التاريخي لتلك المواجهة برصيد 8 أهداف.