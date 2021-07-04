صفقات الزمالك | كارتيرون يُرحب بإعارة ثنائي الفريق لهذه الأسباب

استقر المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، على خروج ثنائي الفريق أحمد عيد وأسامة فيصل على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل الحصول على فرصة وتقييمهم بشكل أفضل.

ورحب كارتيرون بخروج المهاجم الشاب أسامة فيصل إلى أي فريق في الدوري المصري الممتاز، حتى يحصل على الفرصة ويكتسب الخبرات في ظل امتلاك الزمالك لأكثر من مهاجم في الوقت الراهن، في مقدمتهم التونسي سيف الدين الجزيري والمغربي حميد أحداد والمصري مروان حمدي.

كما وافق المدرب الفرنسي على رحيل الظهير الأيمن أحمد عيد على سبيل الإعارة من أجل اكسابه المزيد من الخبرات، في ظل وجود الثنائي حازم إمام وحمزة المثلوثي، كما أنه طلب التعاقد مع لاعب ثالث في هذا المركز لعدم قناعته التامة بحمزة المثلوثي، وكثرة إصابات حازم إمام.

ورفض المدرب الفرنسي فكرة بيع أسامة فيصل أو أحمد عيد، مطالبًا إدارة الزمالك بتركهما على سبيل الإعارة من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والمشاركة أكثر، بما أنه لا ينوي إتاحة الفرصة لأحدهما بسبب وجود العديد من المنافسين الأكثر جاهزية منهما.

وتمسك كارتيرون باستمرار الثنائي الشاب سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه مع الزمالك، على أن يتم قيدهما بقائمة الزمالك في الموسم الجديد تحت السن.