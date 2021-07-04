صفقات الاهلي | بادجي يقترب من الانتقال لنادٍ فرنسي

رحبت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب برحيل مهاجم الفريق المُعار إلى نادي أنقرة جوتشو التركي أليو بادجي، خلال الميركاتو الصيفي 2021 لعدم وجود مكان له في قائمة أجانب الاهلي خلال الفترة القادمة.

ووافق الاهلي على إعارة أليو بادجي إلى نادي جوتشو التركي، لمدة موسم في الصيف الماضي، بعد أن خرج من حسابات المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني الذي يصر على عدم حاجته للاعب.

وتلقى الاهلي عرضًا جديدًا لإعارة أليو بادجي وهذه المرة من نادي اميان – أحد أندية الدوري الفرنسي الدرجة الثانية – للحصول على خدمات المهاجم السنغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع إدراج بند يسمح بأحقية الشراء في يونيو 2022.

وسيحصل الاهلي على مبلغ 450 ألف يورو مقابل الإعارة الجديدة لأليو بادجي، كما تضاف إلى خزينة القلعة الحمراء مليون و800 ألف يورو، حال قرر النادي الفرنسي تفعيل بند شراء بادجي في نهاية الموسم الجديد.

واقترب النادي الاهلي من حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة بحضور اللاعب لتوقيع العقود، على أن تعلن لجنة تعاقدات الاهلي بقيادة أمير توفيق إتمام انتقال المهاجم بشكل رسمي فور اتمام الاتفاق.