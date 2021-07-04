الميركاتو الصيفي 2021 | نادٍ ايطالي يضع عينه على نجم ريال مدريد

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يسعى نادي ميلان الايطالي من الاستفادة بالعلاقات الجيدة مع نادي ريال مدريد، وذلك بطلب التعاقد مع الدولي الإسباني إيسكو خلال الميركاتو الصيفي 2021، من أجل تدعيم صفوفه للموسم الجديد.
بعد أن حسم ميلان صفقة براهيم دياز من النادي الملكي، سيتجه النادي اللومباردي للتوقيع مع إيسكو.
ووفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان يرى أن إيسكو هو البديل المناسب للتركي هاكان، والذي رحل عن الفريق فى الميركاتو الصيفى 2021، من أجل الإنضمام إلى إنتر ميلان.
ويحاول ميلان استغلال العلاقة الجيدة مع ريال مدريد في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع لاعب آخر على سبيل الإعارة أو البيع بعد إبراهيم دياز.
يمتلك إيسكو صاحب الـ29 عامًا، عقدًا رفقة ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، لهذا من الممكن أن يحاول النادي الملكي الاستفادة ماليًا من اللاعب خوفًا من رحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وخسر الدولي الإسباني مكانة الأساسي في تشكيلة ريال مدريد منذ موسمين، وقد طلب في يناير الماضي من إدارة النادي الملكي الإستماع إلى العروض المقدمة له.
ليس فقط ميلان المهتم بالحصول على خدمات إيسكو، بل هناك اهتمام شديد من جانب إشبيلية والذي أراد بالفعل التوقيع معه في يناير الماضي.
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