كريم حسن شحاتة يعلن اعتزال «المعلم» التدريب بشكل نهائي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بالبنك الأهلي، اعتزال والده المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، للتدريب.

وقال كريم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "وان تو" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر والمذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، إن حسن شحاتة رفض عرضاً لتدريب منتخب ليبيا منذ فترة، ثم عاد ورفض تدريب منتخب سوريا مؤخراً، مؤكداً تفضيله إعلان اعتزال التدريب بعد رحلة طويلة.

وأضاف كريم حسن شحاتة أن والده يفضل الاستمتاع بحياته بعيداً عن ضغوط التدريب، رافضاً في فترة سابقة العمل بنادي الزمالك إبان وجود لجنة عماد عبد العزيز.

وتابع: "حسن شحاتة يفضل العمل كمستشار لاتحاد الكرة أو نادي الزمالك وليس العودة للتدريب مرة أخرى".

ونجح "المعلم" في كتابة إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، بعد مشوار حافل من الإنجازات والبطولات.

وحقق حسن شحاتة إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية، بعدما توّج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

كما قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب، أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011