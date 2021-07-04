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الامارات | ترتيب الهدافين بعد ختام ربع نهائي كأس أمم أوروبا

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الهدافين بعد ختام ربع نهائي كأس أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يلي ترتيب أبرز الهدافين في كأس أوروبا لكرة القدم المقامة راهناً في 11 دولة حتى 11 يوليو المقبل بعد انتهاء الدور ربع النهائي:
5 أهداف: البرتغالي ، التشيكي باتريك شيك.
4 أهداف: الفرنسي كريم بنزيمة، السويدي إميل فورسبرغ، البلجيكي روميلو لوكاكو.
3 أهداف: البولندي روبرت ليفاندوفسكي، السويسري هاريس سيفيروفيتش، الإنكليزيان رحيم سترلينغ وهاري كاين، الهولندي جورجينيو فينالدوم، الدنماركي كاسبر دولبرغ، السويسري جيردان شاكيري.
هدفان: الإسبان ألفارو وبابلو سارابيا وفيران توريس، الهولنديان ممفيس ديباي ودنزل دمفريس، الدنماركيان يواكيم مايهلي ويوسف بولسن، الألماني كاي هافيرتس، البلجيكي تورغان هازار، الطليان تشيرو إيموبيلي ومانويل لوكاتيلي وماتيو بيسينا ولورنتسو إينسينيي، الكرواتي إيفان بيريشيتش، الأوكرانيان أندري يارمولنكو ورومان ياريمتشوك.
 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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