صحيفة: بادجي يرحل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن المهاجم السنغالي آليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي أميان الفرنسي على سبيل الإعارة بداية الموسم الكروي المقبل.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من النادي الفرنسي يطلب خلاله استعارة آليو بادجي مقابل 450 ألف دولار، مايعادل 7 ملايين جنيه مصري بنية البيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المقدم من نادي أميان الفرنسي يتضمن الرغبة في استعارة بادجي لمدة موسم مقابل 450 ألف دولار بنية البيع مقابل مليون و900 ألف دولار.

وانتقل بادجي إلى صفوف النادي الأهلي في يناير قبل الماضي قبل خروج اللاعب للإعارة في يناير الماضي معارًا إلى صفوف نادي أنقرة جوجو التركي.

ورفض المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عودة اللاعب السنغالي إلى صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ موسيماني مسئولي الأهلي أنه تم متابعة بادجي خلال لعبه مع نادي أنقرة التركي، مشيرًا إلى أنه يرفض عودة اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي في الوقت الجاري.

وطلب موسيماني من إدارة الكرة في النادي الأهلي ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بداية الموسم الكروي المقبل بعدما رفض نهائيًا عودة بادجي.

وقالت الصحيفة إن موسيماني طلب رحيل والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، لعدم الحاجة إلى خدماته في صفوف الفريق الأحمر، حيث انضم بواليا إلى صفوف الأهلي في يناير الماضي قادمًا من صفوف الجونة، وحصل على فرصة المشاركة منذ انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء، لكنه لم ينجح في إثبات جدارته ليطلب المدرب الجنوب أفريقي رحيله نهاية الموسم الجاري للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.