كأس أوروبا: مدرب الدنمارك يؤكد أن إريكسن "جزء من رحلتنا الى ويمبلي"

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باكو: أكد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند أن لاعبه كريستيان إريكسن يبقى جزءًا من فريقه، بعد أن واصل منتخب بلاده مشواره المميز في كأس أوروبا لكرة القدم ببلوغه نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على تشيكيا السبت في باكو.

عانى إريكسن من أزمة قلبية في المباراة الاولى للدنمارك ضد فنلندا واحتاج الى إعادة إنعاش على ارض الملعب قبل ان يستكمل تعافيه في المستشفى.

استأنف لاعبو الدنمارك تلك المباراة تحت الصدمة وخسروها بهدف نظيف قبل ان يسقطوا في المباراة الثانية 2-1 امام بلجيكا.

إلا ان ثلاثة انتصارات لاحقًا، وضعت رجال هيولماند في ويمبلي ضد انكلترا الاربعاء، بعد ان بلغت الدنمارك البطلة المفاجأة لنسخة العام 1992 الدور نصف النهائي للمرة الرابعة.

وقال هيولماند عن إريكسن "فكرت به خلال المباراة وبعدها، بقيت أفكر انه كم من الرائع لو كان يلعب هنا".

وتابع "هو جزء كبير من هذا الفريق وجزء كبير من رحلتنا الى ويمبلي. لم نبنِ هذا الفريق بين ليلة وضحاها، لقد كان جزءًا من هذا الفريق منذ فترة طويلة. أتمنى لو كان هنا. أرسل كل تحياتي إليه وهو جزء من هذه النتيجة".

حظيت الدنمارك بعد الحادثة الاليمة وردة الفعل التي قام بها اللاعبون على ارض الملعب بدعم الجماهير من حول العالم.

وقال هيولماند "بالطبع أشعر به (الدعم). أعتقد ان عالم كرة القدم بأسره فهم في تلك الثانية وبعدها بأيام الامور المهمة في الحياة وفي كرة القدم".