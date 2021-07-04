كأس أوروبا.. كاين: "انكلترا لم تحقق شيئًا حتى الآن"

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روما : شدد المهاجم هاري كاين على ان انكلترا "لم تحقق شيئًا حتى الآن"، رغم بلوغها الدور نصف النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم إثر اكتساحها اوكرانيا برباعية نظيفة في روما السبت.

وأكد كاين الذي رفع رصيده الى ثلاثة اهداف في البطولة "اننا على الطريق الصحيح ولكننا لم نحقق شيئًا حتى الآن. لدينا مباراة نصف نهائية في ويمبلي، إنها لحظة جيدة لنحتفل بها ولكننا نعرف اين نريد ان نصل".

وتابع ابن الـ27 عامًا "حتى الآن كل شيء يسير بشكل جيد ويمنحنا ذلك الثقة، ولكننا سنواجه الدنمارك وهي فريق صعب ويملك إمكانات سيتحتم علينا دراستها".

وأردف "سنحظى بدعم 60 الف متفرج، نريد أن نجعلهم فخورين بنا كما عائلاتنا واصدقائنا".

وبعد ان فشل في هز الشباك في دور المجموعات بعد موسم رائع مع توتنهام حصل خلاله على هداف الدوري وافضل صانع ألعاب، وجد كاين أخيرًا طريقه الى الشباك بهدف ضد المانيا في ثمن النهائي قبل ان يحرز ثنائية ضد اوكرانيا.

وعلّق "بصفتي مهاجم، أحيانًا تصلني الكرة وأحيانًا أخرى لا. هذه المرة نجحت في التسجيل سريعًا ومن ثم إضافة الثاني. كدت أن أسجل هاتريك، لكن كمهاجم يجب ان تكون مستعدًا للفرصة التالية".

وبلغ الإنكليز نصف نهائي البطولة القارية للمرة الأولى منذ 1996 حين انتهى مشوارهم على أرضهم على أيدي الألمان بالذات، بفضل أهداف كاين (4 و50) وقلب الدفاع هاري ماغواير (46) وجوردان هندرسون (63).

"كان من الجيد مغادرة ويمبلي"

وأثنى المدرب غاريث ساوثغيت على الروح الجماعية للفريق وأهمية الخروج من ويمبلي بعد ثلاث مباريات في دور المجموعات ومواجهة ثمن النهائي التي خاضوها جميعها في لندن.

وقال "اعتقدت انه كان من الجيد لنا مغادرة ويمبلي قليلاً لأنه كان من الصعب تكرار الأجواء التي حظينا بها ضد ألمانيا. كان من الجيد المجيء إلى هنا (روما)، والاستعداد للمباراة في بيئة مختلفة، واللعب في ملعب رائع وفي أمسية رائعة".

وتابع ساوثغيت الذي بات ثاني مدرب فقط يقود انكلترا الى الدور نصف النهائي في كأس العالم (2018) وكأس أوروبا بعد ألف رامسي (1966 و1968) "قدم اللاعبون أداءًا مذهلا، حتى أولئك الذين دخلوا من مقاعد البدلاء. حافظوا على الايقاع وتمكنا من حماية اللاعبين الذيم يملكون إنذارات. ولكني أفكر ايضًا باللاعبين الذين غابوا الليلة...من الصعب ان تبقي الجميع متحفزًا ومنخرطًا وتجعلهم يشعرون انهم يحظون بالتقدير. ولكن إذا نحن في نصف النهائي، فهو بفضل هذه الروح".

وتابع "جودة اللاعبين مهمة حتمًا، ولكن رأيت العديد من المنتخبات تخرج من البطولة لانها لا تتمتع بالروح التي تملكها هذه المجموعة".

باتت انكلترا أول منتخب في تاريخ البطولة القارية يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمس الاولى، وقد أثنى ساوثغيت على لاعبيه "يقدم المدافعون مستوى مميزًا اضافة الى الحارس، ولكن الامر لا يتعلق فقط بالمدافعين الاربعة الذين لعبوا الليلة، لانه كانت هناك تغييرات على امتداد المباريات وخرجنا دائمًا بشباك نظيفة".

وأضاف "الفضل يعود ايضًا الى المهاجمين الذين يعملون جاهدًا ولاعبي الوسط الذين يغطّون المساحات، الجميع يشارك في ذلك".

"لُعبت المباراة على عوامل محددة"

من جهته، تحسّر مدرب اوكرانيا أندري شفتشنكو على الكرات الهوائية بعد ان سجلت انكلترا ثلاثة من الاهداف الاربعة عبر رأسية "بالنسبة لي، لُعبت المباراة على عوامل محددة. كانت انكلترا اقوى في الكرات الهوائية وخسرنا قلب الدفاع (سيرهي كريفتسوف الذي خرج في الشوط الاول) الذي كان من الممكن ان يشكل إزعاجًا اكثر لهم. بالنسبة لي، هذا ما حدد مسار المباراة".

وتابع "أعتقد ان اوكرانيا قدمت بطولة جيدة، رغم كل الغيابات والصعوبات في الفريق (...) كان كاين فعالا وسجل من الفرص التي أتحيت له. وفي بطولة على هذا المستوى، يشكل ذلك فارقًا. انكلترا كانت فعالة واستفادت من أخطائنا وسيطرت على المباراة".

"فرصة لكتابة التاريخ"

تلتقي انكلترا ضد الدنمارك على ملعب ويمبلي الاربعاء واكد ساوثغيت على صعوبة المهمة مشددًا على ان التأهل الى النهائي "هو التحدي بالنسة لنا الآن. لعبنا مباراتين ضد الدنمارك في دوري الامم وندرك كم هذا الفريق قادر على تقديم أداء جيد".

وتابع "أظهروا ذلك مجددًا في هذه البطولة ولديهم حافز اضافي بعد الذي حصل لكريستيان (إريكسن). ستكون مباراة رائعة".