شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة محمد شريف والشناوى.. آخر شائعات طاردت حارس الأهلى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، العديد من الشائعات والأنباء المُثيرة خلال الأيام الماضية بشكل أصبح مع حارس القلعة الحمراء في بؤرة الأحداث الاهتمامات الكروية.

ورغم أن محمد الشناوي أحد أهم أعمدة الأهلي ومنتخب مصر الأساسية خلال الفترة الأخيرة بفضل التزامه وإجتهاده في الملعب إلا أن هذا لم يمنع من تناثر الشائعات والأنباء المُثيرة حوله.

وتحدث البعض خلال الأيام الماضية عن تغريم محمد الشناوي وتوقيع عقوبة مالية ضده بسبب الخطأ الذي ارتكبه في مباراة بيراميدز الخميس الماضي بالدوري والذي أدرك من خلاله بيراميدز التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة التى أقيمت في الجولة الـ27 للدوري وإتهت بالتعادل 2/2.

وذهب البعض الأخر إلى أن الجهاز الفني للأهلي يفكر في عدم الدفع بمحمد الشناوي في مباراة سموحة اليوم الأحد، بالدوري ومنح الفرصة للحارس البديل على لطفي.

وتواصلت الشائعات حول محمد الشناوي بترويج البعض أنباء عن خناقة دخل فيها الشناوي مع زميله بالفريق محمد شريف خلال مران الأمس.

ونفى مسئولو الأهلي كل هذه الشائعات بداية من توقيع غرامة مالية ضد الشناوي أو إحالته للدكة في مباراة سموحة وأخيراً خناقته مع محمد شريف.

وأكد الجهاز الفني للأهلي، ثقته التامة في قدرات محمد الشناوي دوره المهم مع الفريق سواء على الصعيد الفني أو على صعيد دوره القيادي ككابتن للفريق.