شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: تشكيل منتخب مواليد 2008 و2009.. ومدربون من الخارج لإلقاء محاضرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية ستبدأ سريعاً فى تكوين منتخب مواليد 2008 و2009 استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم 2025 تحت 17 سنة، قائلا، "سنحاول دائما تجهيز لاعبين للمنتخبات لتسهيل مهمة المدربين".

وأضاف فينجادا فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا باتحاد الكرة، "هناك قواعد ومبادئ معينة فى المنتخبات وأنا هبقى مسؤول عن كل النقاط دى بحيث يكون اللاعب اتعلم كل حاجة ويكون نموذجا جديدا وتنظيم ورش عمل للمدربين وندعو مدربين من الخارج لإلقاء المحاضرات على المدربين وتطويرهم".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدورى بسجل قياسى دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصرى السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندى فى دورى أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالى الزمالك فى 59 مباراة، وفاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلى برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلى بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادى الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودى - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادى اتحاد جدة السعودي.

- دورى أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دورى أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندى بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبى لكنه رحل بعد الفشل فى التأهل لأولمبياد بكين 2008.

فى موسم 2009 أعلن النادى الأهلى اعتذار المدير الفنى الجديد للفريق البرتغالى نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.