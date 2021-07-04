شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة يعلن اعتزال "المعلم" التدريب ويؤكد: رفض قيادة ليبيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بالبنك الأهلى، اعتزال والده المعلم حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر للتدريب. وقال كريم حسن شحاته فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حسن شحاتة رفض عرضاً لتدريب منتخب ليبيا منذ فترة، ثم عاد ورفض تدريب منتخب سوريا مؤخرا، مؤكداً تفضيله إعلان اعتزال التدريب بعد رحلة طويلة".

وأضاف كريم حسن شحاته، "والدى يفضل الاستمتاع بحياته بعيداً عن ضغوط التدريب، ورفض فى فترة سابقة العمل فى نادى الزمالك إبان وجود لجنة عماد عبد العزيز".

وتابع كريم حسن شحاتة، "والدى يفضل العمل كمستشار لاتحاد الكرة أو نادى الزمالك وليس العودة للتدريب مرة أخرى".

وسجل المعلم اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات، لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصريةن لم يسببه إليها أحد في مصر أو قارة إفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب، أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011