شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات مدوية ومدرب إسبانى لـ يد الزمالك لتدعيم الكوماندز فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك، فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد و جاءت بناءا على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

تعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.

كما قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

ويسعى نادى الزمالك إلى السيطرة الأفريقية والمحلية خلال الموسم الجديد بعدما نجح فى حصد دورى المحترفين الموسم الماضى والتخطيط لحصد السوبر المقرر له 23 أغسطس المقبل فى أغادير بالمغرب.