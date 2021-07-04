شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربى يتعرض لأزمة صحية ويدخل فى غيبوبة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، لأزمة صحية شديدة مجدداً أدت لدخوله فى غيبوبة وفقدان الوعى، وتم نقله إلى المستشفى بمدينة نصر لتلقى العلاج داخل العناية المركزة حتى استقرار حالته الصحية، لاسيما أنها المرة الثانية التى يتعرض فيها للغيبوبة التى داهمته فى مايو الماضى، قبل أن يستفيق من الغيبوبة بالأمس إلا أنه تعرض للأزمة مجدداً صباح اليوم.

ويتولى خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج منذ الصعود من دورى الدرجة الثانية، وتواجد مع كل الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الحربى فى السنوات الماضية، ويعد من أبرز مديرى الكرة الناجحين فى الكرة المصرية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وتعادل الانتاج الحربى مع الجونة بهدف لكل فريق فى الظهور الاخير بمسابقة الدوري تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، بينما يستعد الانتاج حالياً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى التاسعة مساءاً على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.