شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعير أليو بادجي لأميان الفرنسي بنية البيع مقابل 450 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادى الأهلى فى إعارة السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق لنادى أميان الفرنسى لمدة موسم مقابل 450 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادى الفرنسى بالحصول على خدماته نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة مقابل مليون و800 ألف دولار.

وحقق مسئولو الأهلى مكاسب كبيرة وراء الصفقة، تتمثل فى الحصول على مبلغ جيد مقابل إعارته، كما أنه فى حال بيعه بشكل نهائى سيحصل النادى على مبلغ كبير يقترب من الـ2 مليون دولار، فضلاً عن أن وجود اللاعب غير مرغوب فيه داخل النادى من الجانب الفنى فى ظل اكتمال قائمة الأجانب.

وانتهت إعارة بادجى لإنقرة جوجو التركى بنهاية الموسم عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود فى عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائى.

وكان بادجى قد انضم للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي، صاحب الـ23 عاما، وشارك فى 25 مباراة رفقة الأهلي، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 أخرى قبل أن توافق إدارة المارد الأحمر على إعارة اللاعب السنغالى إلى أنقرة جوجو التركى لنهاية الموسم الجارى مقابل 250 ألف يورو، ونجح بادجى فى تسجيل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة فى النصف الثانى من الدورى التركى الممتاز.