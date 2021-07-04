شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع جناح أجنبى "سوبر" ويصرف النظر عن ضم مهاجم صريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى اقتربت من التعاقد مع جناح أجنبى "سوبر" لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، ليس من ضمن الأسماء المطروحة على الساحة، وتفرض الإدارة الحمراء سرية تامة على اسم اللاعب تجنباً لدخول أندية أخرى فى المنافسة ومن ثم يرتفع سعره.

وصرفت إدارة الأهلى النظر عن التعاقد مع مهاجم أجنبى صريح فى ظل الاقتناع بالمردود الذى يقدمه المهاجم الأساسى محمد شريف، فيما سيتم تدعيم هذا المركز بأحمد ياسر ريان بعد اتخاذ قرار بعودته لصفوف الفريق بعد انتهاء فترة اعارته لسيراميكا نهاية الموسم الجاري.

ونجح الأهلى فى التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار لإنبى ليصبح أول صفقات الفريق الصيفية، فى الوقت الذى من المنتظر أن تكون الصفقة الثانية لجناح أجنبى وسيكون على حساب والتر بواليا الذى يتم تسويقه حالياً، ونجح مسئولو النادى الأهلى فى إعارة السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق لنادى أميان الفرنسى لمدة موسم مقابل 450 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادى الفرنسى بالحصول على خدماته نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة مقابل مليون و800 ألف دولار.

وحقق مسئولو الأهلى مكاسب كبيرة وراء الصفقة، تتمثل فى الحصول على مبلغ جيد مقابل إعارته، كما أنه فى حال بيعه بشكل نهائى سيحصل النادى على مبلغ كبير يقترب من الـ2 مليون دولار، فضلاً عن أن وجود اللاعب غير مرغوب فيه داخل النادى من الجانب الفنى فى ظل اكتمال قائمة الأجانب، وانتهت إعارة بادجى لإنقرة جوجو التركى بنهاية الموسم عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود فى عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائى.