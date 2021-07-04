شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يجاور طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمجاورة طارق حامد خلال مواجهة غزل المحلة، المقرر لها غدًا الاثنين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويفضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الاعتماد على محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك أمام غزل المحلة، لتعويض غياب إمام عاشور الذى تعرض للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مشاركته مع الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام مصر المقاصة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث المدير الفنى مع معاونيه حول مميزات محمود عبد العزيز، خاصة وإن اللاعب يُجيد الدفاع والهجوم وهو الأمر الذى يحتاجه المدرب فى تلك المباراة للسيطرة على معركة وسط الملعب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاثة نقاط، حيث أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، للاعبين على ضرورة حصد الثلاثة نقاط أمام غزل المحلة، لمواصلة الانتصارات فى المسابقة المحلية عقب الفوز فى المباراة الماضية على مصر المقاصة، ليواصل الأبيض تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم واستغلال تعادل بيراميدز مع الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية، ليحتل الأحمر المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 42 نقطة، إلا أن الأحمر ما زال له 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 20 مباراة فقط حتى الآن.