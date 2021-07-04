شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى يهددون بالانقطاع عن التدريبات ويحملون الإدارة مسئولية التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع أن لاعبى المصرى البورسعيدى اتفقوا فيما بينهم على الانقطاع عن التدريبات بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق عقب المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، وذلك اعتراضاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 4 أشهر كاملة، الأمر الذى يعد سببا رئيسيا فى عدم تركيزهم ومن ثم تراجع نتائج الفريق، على حد وصفهم.

وأكد مصدر بين لاعبى الفريق، أن إدارة النادى برئاسة سمير حلبية ترفض عقد جلسات مع اللاعبين، رغم طلب اللاعبين فى أكثر من مرة الجلوس مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالتجاهل، مؤكدين أن هناك لاعبين وصل بهم الحال لاقتراض أموال من زملائهم بسبب تأخر مستحقاتهم لفترات طويلة.

وأضاف المصدر، أن نسبة الـ25 % التى كان من المفترض الحصول عليها منذ 4 أشهر لم يتم دفعها بالكامل، ولم يتم دفع نسبة الـ25 % الأخرى المستحقة حالياً، كما لم يتم صرف مكافأة الفوز عن آخر 3 مباريات بالدورى ، ولم يتقاض اللاعبون مكافأة التعادل فى أى مباراة خاضها الفريق وانتهت بالتعادل هذا الموسم.

ويحاول أعضاء الجهاز الفنى اقناع اللاعبين بالعودة للتدريبات، خاصة أن الفريق يحتل حالياً المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة ويرغب الفريق فى انهاء المسابقة فى احد المراكز الأربعة الأولى للعب فى أحد البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، إلا أن اللاعبين أصروا على عدم خوض التدريبات قبل عقد جلسة مع ممثل من الإدرة وصرف جزء من المستحقات المتأخرة.