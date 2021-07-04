شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان على الخسارة بثلاثية من سموحة.. كشف حساب إبراهيم نور الدين مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تكليف إبراهيم نور الدين بإدارة مباراة الأهلي وسموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويعاونه شريف عبدالله ومحمد محمود لطفي ومعهم حسين الكريمي حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومحمود ابو الرجال مساعد حكم فيديو.

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وسموحة الليلة أدار30 مباراة سابقة للأهلي في كل المسابقات المحلية، واستطاع الأحمر من الفوز في 23 منها أخرها على حساب الاسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري هذا الموسم، وتعادل الأهلي مع صافرة ابراهيم نور الدين خلال 6 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندري بالدوري في الموسم الماضي، والتي شهدت احتسابه ركلة جزاء ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي، في حين خسر الأهلي مع صافرة نور الدين في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام سموحة بثلاثية دون رد ، إبراهيم نور الدين أشهر الكارت الأصفر في وجه لاعبي الأهلي في 48 مناسبة وقام بالطرد في 5 مناسبات واحتسب للأهلي 10 ضربات جزاء واحتسب على الأهلي 5 ضربات جزاء.

فيما أدار إبراهيم نور الدين 13 مباراة لسموحة فاز الفريق السكندرى فى 5 لقاءات منها وخسر مرتين وتعادل فى 6 مواجهات واحتسب له 4 ركلات جزاء ونال نجوم سموحة 20 كارت أصفر من نور الدين وبطاقة حمراء واحدة.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.