شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: دورى الرديف سيقام لمواليد 99 و2000 لتكوين منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى نيلو فينجادا، إن اللاعبين مواليد 99 و2000 لا يتم اختيارهم فى المنتخب الأول، لذا فاتحاد الكرة سيقوم برعايتهم من خلال تكوين فريق "رديف المنتخب"، مضيفا، "الفريق ده يضم الأعمار من 99 و 2000 يلعبوا ماتشات ودية ويعملوا معسكرات وليهم مسابقة الرديف، والهدف الحفاظ عليهم".

وأضاف فينجادا، فى المؤتمر الصحفى المقام حالياً باتحاد الكرة، "الكاف هيعمل أمم أفريقيا للمحليين ويشارك منتخب المحليين اللاعبين مواليد 99 و2000، الفكرة من الموضوع إن السن ده معندوش فرصة يشارك في الأولمبياد أو منتخبات شباب أو ناشئين، وبالتالى ممكن يتم الاستفادة بهم بهذا الشكل، أما مواليد 2001 و2002 هيلعبوا أولمبياد 2024 ومواليد 2003 و2004 هيلعبوا كأس عالم للشباب".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدورى بسجل قياسى دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصرى السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندى فى دورى أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالى الزمالك فى 59 مباراة، وفاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلى برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلى بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادى الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودى - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادى اتحاد جدة السعودي.

- دورى أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دورى أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندى بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبى لكنه رحل بعد الفشل فى التأهل لأولمبياد بكين 2008.

فى موسم 2009 أعلن النادى الأهلى اعتذار المدير الفنى الجديد للفريق البرتغالى نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.















































