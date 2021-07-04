شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة المتوقع أمام الأهلى قبل مواجهة الليلة باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجه أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، الأهلى بالقوة الضاربة باستاد الإسكندرية فى التاسعة مساء اليوم، ومن المتوقع أن يعود شريف رضا لقيادة الجبهة اليسرى وعودة أحمد حمص لوسط الملعب مرة أخرى .

ومن المتوقع أن يبدأ أحمد سامى المدير الفني لسموحة مواجهة الليلة بالتشكيل التالى:

الهانى سليمان فى حراسة المرمى .

خط الظهر: أطهر الطاهر ومحمود البدرى ورجب نبيل وشريف رضا.

خط الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو وأمامهما مصطفى فتحى .

وفى الهجوم: عبد الكبير الوادى وأحمد عبد القادر وأمامهما ديريك نسينامبى.

وأعطى أحمد سامى بعد التكليفات للاعبين بتضيق المساحات على لاعبى الأهلى فى منطقه الوسط ومراقبة قفشة، بالإضافه إلى الضغط على محمد الشريف بصفة مستمرة، وكذلك اللعب على المرتدة السريعة ومحاولة خطف هدف مبكر يضعف من معنويات لاعبى الأهلى .